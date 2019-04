Steve Guerdat reste dans la course en Suède

Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas pour Steve Guerdat en Scandinavie. Vainqueur jeudi de la chasse, le cavalier de Bassecourt a pris la 13e place de la deuxième épreuve de la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles disputée vendredi à Göteborg. Sur Alamo, le Vadais a fait tomber une barre et n'a ainsi pas pu jouer la gagne. Le Zurichois Martin Fuchs et son cheval Clooney ont également commis une faute et se sont classés 9es. Huit cavaliers ont par ailleurs signé le sans-faute et atteint le barrage. C’est Peder Fredricson sur Catch Me Not qui s’est imposé. L’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar, 2e derrière le Suédois vendredi, a pris la tête du classement général de cette finale avec Rokfeller.



Tout reste donc possible avant la troisième et dernière épreuve, prévue sur deux manches dimanche. Eduardo Alvarez Aznar compte ainsi un point d'avance sur Peder Fredricson, qui avait conquis le titre européen en 2017 à Göteborg, deux sur Steve Guerdat et trois sur Martin Fuchs. Le Jurassien peut ainsi encore rêver d'un troisième sacre dans la finale de la Coupe du monde, après ceux de 2015 et de 2016. Mais les huit premiers se tiennent en moins de 4 points.../ats-ygo