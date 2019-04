Steve Guerdat remet ça

Steve Guerdat se hisse encore une fois au sommet. Le cavalier de Bassecourt a remporté la finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles dimanche à Göteborg en Suède. Sur Alamo, le Jurassien a validé sa première place au général en réalisant un sans-faute dans l’épreuve reine qui comportait deux parcours. Il a ainsi conquis le titre pour la troisième fois de sa carrière après 2015 et 2016. La Suisse a même réalisé un doublé avec la deuxième place du Zurichois Martin Fuchs et sa monture Clooney. La troisième place est revenue au Suédois Peter Fredricson et Catch Me Not. /ygo