Le Grand Huit du HC Bienne

Le HC Bienne reçu huit sur huit à domicile. Les hockeyeurs seelandais de Ligue A ont gagné vendredi soir leur huitième match de rang à la Tissot Arena. Ils ont pris la mesure de Fribourg-Gottéron 5-2, non sans avoir été menés 2-1 à 12 minutes du terme de la partie. Grâce à cette victoire, le HCB reste 6e au classement et réussit une belle opération dans la perspective d'une qualification pour les play-off.

Un premier tiers-temps timide



Le début match a été équilibré entre deux équipes en manque d'idées et de présences offensives. Le HC Bienne n'a eu aucune vraie occasion de but, ne tirant qu'à quatre reprises contre le portier Benjamin Conz. Il a d'ailleurs fallu attendre plus de neuf minutes avant de voir le premier tir seelandais de la partie. En face, Fribourg n'a pas été beaucoup plus entreprenant et, quand il l'a été, a trouvé en face de lui un Jonas Hiller très à son affaire.



Intensité croissante



Les deux équipes sont revenues des vestiaires avec de bien meilleures intentions et une volonté d'aller vers l'avant. On a assisté à de jolis duels dans les bandes et Bienne et Fribourg ont proposé une intensité digne de ce niveau de jeu. Le Seelandais Gaëtan Haas a allumé la première mèche (22e), mais son effort solitaire a été réduit à néant par Benjamin Conz. Mais, dans la foulée, Philipp Wetzel a permis au HCB de prendre l'avantage grâce à une déviation. Stanislav Horansky et Philipp Wetzel ont eu le 2-0 au bout de la crosse, sans parvenir à faire trembler les filets. Mais les Fribourgeois ont multiplié leurs présences offensives et ont fini par égaliser par Julien Sprunger (1-1, 33e). Jonas Hiller a ensuite sauvé les meubles avant de se faire une grosse frayeur. Sans conséquence.



Une fin en apothéose



Il a fallu que Gottéron prenne l'avantage en début de dernière période (43e, Roman Cervenka) pour que Bienne se réveille. Les Biennois ont affiché un autre visage, eux qui ont été bien plus entreprenants et bien plus incisifs en zone offensive. Ils ont retroussé les manches et travaillé fort pour revenir à la marque tout d’abord grâce à Jacob Micflikier (49e, 2-2), opportuniste. Dans la foulée (55e), Marco Pedretti a trouvé la faille dans un trou de souris, profitant d’un bon travail préparatoire de Gaëtan Haas. Moins de trois minutes plus tard, l’abnégation de Marco Maurer a permis à Jacob Micflikier, encore lui, de servir sur un plateau Julian Schmutz pour la quatrième réussite biennoise. A 45 secondes du terme de la rencontre, Marco Pedretti y est allé de son doublé, dans la cage vide. Le salaire est généreux pour un HC Bienne souvent en panne d’inspiration mais ô combien généreux dans l’effort. Les Fribourgeois sont punis pour leur manque de rigueur et de confiance. /mle