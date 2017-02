Le HCFM est toujours en vie

2-2, puck au centre. Le HC Franches-Montagnes a égalisé à 2-2 en quart de finale des play-off. Les hockeyeurs taignons de 1re ligue ont gagné 3–0 (1-0 ; 1-0 ; 1-0) contre les Vaudois de Star Forward mardi soir à Saignelégier. 288 spectateurs ont assisté à ce 4e affrontement entre les deux formations. Le HCFM a réalisé une prestation très solide, notamment dans le secteur défensif grâce à son gardien Thomas Hentzi, au cours d’une véritable rencontre de « séries finales » où il y a eu du rythme, de l’engagement physique, des buts ou encore de jolies phases de jeu. Le 5e et dernier acte de ce palpitant mano à mano se tiendra jeudi soir à Lausanne.

Une première dans cette série : le HCFM inscrit le premier but

Les locaux entamaient la partie avec détermination face à un contradicteur vaudois tout aussi volontaire. Pour la première fois de la série, les Taignons marquaient en premier. Nicolas Boillat était à la conclusion d’une belle combinaison (6e). Les deux formations rejoignaient les vestiaires sur ce score, malgré des opportunités de part et d’autre (tir sur le montant de Maël Gigon à la 6e, Gaetan Siegrist à la 11e et Jérôme Choffat à la 20e ont buté sur le dernier rempart adverse). Le HCFM a aussi joué durant 58 secondes en double infériorité numérique sans capituler.

Une réussite contre le cours du jeu

La troupe de Martin Bergeron a été dans ses petits patins au début du deuxième tiers. En face, les Vaudois avaient appuyé sur l’accélérateur et ont testé les réflexes de Thomas Hentzi. Le gardien « sang et or » a annihilé toutes les tentatives des visiteurs avec brio. Au plus fort de la pression vaudoise, le HCFM a doublé la mise grâce à Joan Siegrist (25e). Les filets n’allaient plus trembler durant cette période médiane.

La délivrance… dans le filet désert

Le HCFM a continu de « livrer la marchandise » dans le troisième tiers-temps. Les Francs-Montagnards se sont battus sur chaque palet et ont fait preuve de combativité pour contrecarrer les offensives de Star Forward. Erard (45e), Joan Siegrist (49e) et Maël Gigon (58e) galvaudaient leurs occasions. La délivrance tombait à 18 secondes de la sirène finale, suite à la réussite de Léo Gygax dans la cage vide.

Sanctions à l’interne

Par ailleurs, trois joueurs du cadre de la première équipe du HCFM étaient surnuméraires mardi soir. Tanguy Maillard, Mathieu Brahier et Nicolas Rebetez n’ont pas joué. Ils ont été suspendus à l’interne. Ils auraient eu un comportement « inadéquat » en fin de semaine passée, avant l’acte III. Ils ont été remplacés par trois hockeyeurs de la « deux » du HCFM, à savoir Laurent Emery, Maël Gigon et Dany Baumann. Et Martin Bergeron nous l’a confirmé mardi soir après le match. Il ne va pas modifier son alignement pour le 5e match de cette série. Ainsi, Tanguy Maillard, Mathieu Brahier et Nicolas Rebetez ne grifferont pas la glace jeudi soir à 20h30 à Malley. /bbo