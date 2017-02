Deux matches de préparation aux mondiaux dans l'Arc jurassien

L'équipe de Suisse de hockey sur glace préparera notamment ses mondiaux dans l’arc jurassien. La Nati de Patrick Fischer affrontera la Russie le 22 avril à la Tissot Arena de Bienne puis le Danemark à la patinoire des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds le 26 avril. Trois autres matchs de préparation auront lieu à Fribourg, Bâle et Genève. Ces rencontres se joueront dans le cadre de la European Hockey Challenge. Les mondiaux commenceront eux le 5 mai et se dérouleront dans les villes de Cologne et Paris. /jpi