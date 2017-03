Guy Parmelin au Voyeboeuf mardi

Sur invitation du comité de soutien à la patinoire et du syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), le conseiller fédéral Guy Parmelin sera présent pour le second match des demies-finales de Ligue nationale B de hockey sur glace, mardi à Porrentruy. C’est par l’entremise du conseiller aux Etats Claude Hêche que l’invitation a transité, précise le communiqué du SIDP.

Du crédit aux petits

À cette occasion, Guy Parmelin rencontrera le gouvernement jurassien in corpore, de même que les dirigeants du club ajoulot. « Pour les autorités cantonales, la population et le HC Ajoie, la présence du conseiller fédéral en charge des sports est un signe tangible de l’importance que Monsieur Parmelin accorde aux clubs des petites régions et à la formation des jeunes joueurs », précise encore le communiqué. comm/jore