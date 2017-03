Une défaite des plus rageantes

Les Seelandais ne sont pas passés loin de l’exploit. Le HC Bienne a perdu 2-1 en prolongation samedi soir sur la glace du CP Berne. Les hockeyeurs biennois ont donc perdu la première manche des quarts de finale de LNA sur glace face à son meilleur ennemi.

On attendait un HC Bienne ambitieux, on n’a pas été déçu. L’entraîneur Mike McNamara a joué la carte de l’offensive dans la capitale. Il a laissé au repos le défenseur américain Mike Lundin pour aligner quatre attaquants étrangers. Un risque qui a été payant puisque ce sont les Seelandais qui ont ouvert la marque dès la 7e minute déjà. Le Finlandais Toni Rajala pouvait reprendre victorieusement un service de l’Américain Robbie Earl.

Dans ses petits patins, les Ours n’ont pas mis long à égaliser. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Mark Arcobello crucifiait Jonas Hiller dans un face-à-face où le gardien seelandais peut s’en vouloir. Plus aucune réussite n’ont alors été marqué dans le temps réglementaire. Les hommes de la capitale ont, certes, dominé cette rencontre. Mais les Biennois ont pu rester dans la partie grâce à un excellent portier. Ils auraient même pu inscrire une seconde réussite, mais Marco Pedretti (37e) et Philipp Wetzel lors de la prolongation ont manqué de tranchant.

La délivrance du CP Berne est finalement venue après presque neuf minutes de prolongation. La rondelle a été récupéré par Mark Arcobello dans le camp biennois. Le meilleur pointeur bernois a servi un caviar à Simon Moser qui n’a pas manqué l’aubaine. Berne un, Bienne zéro. Acte 2 mardi à la Tissot Arena. /jeb

Berne - Bienne 2-1 a.p. (1-1 0-0 0-0 1-0)

Buts: 7e Rajala (Earl, Maurer) 0-1. 12e Arcobello (Ebbett/à 5 contre 4) 1-1. 69e Moser (Arcobello) 2-1.

Berne: Genoni; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Jobin, Krueger; Kamerzin; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Ebbett, Gagnon, Hischier; Lasch, Plüss, Scherwey; Berger, Reichert, Müller; Randegger.

Bienne: Hiller; Dave Sutter, Fey; Hächler, Maurer; Dufner, Steiner; Jecker; Schmutz, Earl, Rajala; Micflikier, Pouliot, Pedretti; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Tschantré, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Quart de finale de play-off :

Berne – Bienne 2-1 ap (Berne mène 1-0 dans la série)

Zoug – Genève 3-2 ap (Zoug mène 1-0 dans la série)

Lausanne – Davos 3-5 (Davos mène 1-0 dans la série)

Zurich – Lugano 4-3 (Zurich mène 1-0 dans la série)