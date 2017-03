Le HC Bienne est dos au mur

Bienne - Berne 1-3 (0-2 0-1 1-0)

Tissot Arena de Bienne, 6’521 spectateurs (guichets fermés).

Arbitres : Dipietro/Wiegand, Castelli/Wüst.

Buts : 10e Ebbett (Rüfenacht, Noreau/A 5 contre 4) 0-1. 13e Scherwey (Hischier, Krüger) 0-2. 37e Scherwey (Plüss/A 4 contre 5!) 0-3. 43e Earl (Rajala, Dave Sutter/A 5 contre 4) 1-3.

Pénalités : 9 x 2' plus 10' (Pouliot) plus pénalité de match (Pouliot) contre Bienne, 9 x 2' plus 2 x 10' (Kamerzin, Plüss) contre Berne.

Bienne : Hiller; Dufner, Steiner; Hächler, Maurer; Dave Sutter, Wellinger; Jecker; Pedretti, Pouliot, Micflikier; Rossi, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Rajala, Earl, Schmutz; Tschantré, Fabian Sutter, Wetzel; Horansky.

Berne : Genoni; Untersander, Blum; Jobin, Krueger; Noreau, Gerber; Kamerzin, Andersson; Rüfenacht, Arcobello, Moser; Hischier, Plüss, Scherwey; Lasch, Ebbett, Bodenmann; Berger, Müller, Randegger.

Notes : Bienne sans Valentin Lüthi, Fey, Haas, Joggi (blessés) et Lundin (étranger surnuméraire). Berne sans Reichert (blessé), Gagnon et Garnett (étrangers surnuméraires). Tir sur le poteau : Andersonn (28e) et Bodenmann (47e). 59'20'': temps mort Bienne. Bienne sans gardien à partir de 58'50''.

Les autres quarts de finale

Lugano (7e) - Zurich (2e) 3-2 (1-1 2-1 0-0); 2-2 dans la série.

Genève-Servette (6e) - Zoug (3e) 1-5 (1-1 0-3 0-1); Zoug remporte la série 4-0.

Davos (5e) - Lausanne (4e) 6-3 (3-1 1-1 2-1); Davos remporte la série 4-0.