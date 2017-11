Le HC Bienne retombe dans ses travers

De retour à la compétition après dix jours de pause, le HC Bienne a vécu une soirée difficile mardi soir à la Tissot Arena. Les Seelandais ont été battus par Zoug 4-1 (2-0 1-0 1-1) en National League de hockey sur glace. Le HCB restait sur deux victoires consécutives mais a été arrêté en plein élan par une équipe zougoise retrouvée. Celle-ci restait en effet sur sept défaites de rang.

Tout a mal commencé pour les hommes de Mike McNamara. Ils ont encaissé le premier but après quarante-quatre secondes de jeu seulement. Ils ont cédé sur la première offensive zougoise par l’intermédiaire de Viktor Stalberg. Les Biennois n’ont pas réussi à réagir concrètement dans un premier tiers où ils ont été dominateurs mais où ils ont aussi et surtout laissé beaucoup d’espaces derrière. Et c’est logiquement que Zoug a ensuite doublé la mise en milieu de premier tiers par Larri Leeger.

Le public de la Tissot Arena s’attendait à une réaction mais elle n’a jamais véritablement eu lieu. En début de deuxième tiers, les Seelandais ont une nouvelle fois craqué. Raphaël Diaz a frappé de la ligne bleue et grâce à une déviation astucieuse de Yannick Zehnder, Zoug menait de trois longueurs. Le HC Bienne a ensuite continué de se créer plusieurs occasions, mais sans parvenir à faire trembler le portier Tobias Stephan.

Jamais deux sans trois

Le HC Bienne n'a pas appris de ses erreurs et a encaissé un quatrième but dès l'entame de l'ultime période par Martschini. Trois entames de périodes catastrophiques que l'entraineur Mike McNamara n'explique tout simplement pas. Il a plutôt pointé du doigt les erreurs individuelles de ses arrières ainsi que des centraux. Suite à une énième occasion alémanique, le gardien Jonas Hiller a fracassé sa canne de rage contre son poteau. Une soirée plus que frustrante pour portier helvétique. Mais à dix minutes du terme, Mauro Dufner est enfin parvenu à tromper le gardien zougois. Un but mérité mais qui est arrivé trop tard pour relancer le suspense dans cette rencontre. Le HCB reste 7e, avec 27 points. Les Seelandais voient toutefois la barre se rapprocher à trois points. /tey

Le télégramme

Tissot Arena 4837 spectateurs. Arbitres: Massy/Wiegand, Borga/Küng.

Buts: 1re (0'44'') Stalberg (Martschini, Roe) 0-1. 11e Leeger (Roe, Martschini) 0-2. 24e Zehnder (Diaz, Senteler) 0-3. 44e Martschini (Diaz, Roe/à 5 contre 4) 0-4. 48e Dufner (Fuchs) 1-4.

Bienne: Hiller; Jecker, Forster; Kreis, Fey; Maurer, Steiner; Dufner; Pouliot, Earl, Rajala; Micflikier, Fuchs, Pedretti; Schmutz, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Tschantré, Joggi, Wetzel.

Zoug: Stephan; Schlumpf, Alatalo; Diaz, Geisser; Morant, Leeger; Thiry. Martschini, Roe, Stalberg; Klingberg, McIntyre, Suri; Haberstich, Kast, Lammer; Schnyder, Zehnder, Senteler.

Notes: Bienne sans Lofquist (étranger surnuméraire) ni Dominik Diem (blessé), Zoug sans Nolan Diem, Helbling ni Grossmann (blessés).

Classement: 1. Berne 20/46. 2. Lugano 20/41. 3. Zurich Lions 20/38. 4. Fribourg Gottéron 21/38. 5. Davos 21/33. 6. Zoug 20/31. 7. Bienne 21/27. 8. Genève-Servette 20/25. 9. Lausanne 19/24. 10. Langnau Tigers 21/24. 11. Ambri-Piotta 21/23. 12. Kloten 20/16.