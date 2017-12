Le HCFM reprend sa marche en avant

Le HC Franches-Montagnes a signé samedi soir un 9e succès au cours de ses dix derniers matches. Devant 136 spectateurs, les hockeyeurs taignons de 1re ligue ont gagné 6–3 (1-0 ; 3-0 ; 2-3) contre la réserve de Genève-Servette à Saignelégier. Joan Siegrist (2x), Gaëtan Siegrist, Michael Rothenmund, Cyril Taillard et Jérôme Choffat ont trouvé la faille pour les « sangs et or ». Le HCFM s’est ainsi repris après la défaite concédée quatre jours plus tôt lors du derby face à Saint-Imier. Le HCFM se situe toujours à la 2e place du classement à cinq points du leader Sierre et avec une marge de 14 unités sur le 3e Saint-Imier.

La première ligne remodelée

Par ailleurs, il y a eu comme une révolution de palais samedi soir. Les trois attaquants Joan et Gaëtan Siegrist ainsi que Nicolas Boillat – qui jouaient ensemble depuis plusieurs saisons - ne constituaient plus le premier trio offensif du HCFM. Le dernier nommé a été intégré dans la deuxième ligne avec Michael Rothenmund et Mathieu Brahier face aux Genevois. Jérôme Choffat a pris place aux côtés des jumeaux Siegrist. /bbo