Le HC Bienne égare de précieux points

Il a manqué une étincelle au HC Bienne. Le club de hockey « rouge et jaune » a chuté, vendredi soir à la Tissot Arena, contre Lausanne 2-1. Les Seelandais ont manqué de réalisme dans un match qu’ils auraient dû gagner.

Les deux équipes ont débuté la rencontre pied au plancher et se sont rapidement créées de belles occasions. Cependant, tant Jonas Hiller que son vis-à-vis vaudois Lucas Boltshauser se sont montrés intraitables et après 20 minutes, Biennois et Lausannois rentraient aux vestiaires sur le score de 0-0. Malheureusement pour le HCB, ce sont les Lions qui ouvraient le score après cinq minutes de jeu dans le deuxième tiers-temps par l’intermédiaire de leur top-scorer Jonas Junland. Les hommes d’Antti Törmänen se sont alors réveillés et ont logiquement égalisé en fin de période grâce à une subtile déviation du défenseur Anssi Salmela.

Le troisième tiers était vieux de seulement trois minutes quand l’attaquant Joël Vermin redonnait l’avantage à Lausanne. Bienne a dès lors poussé pour revenir à égalité, mais les Seelandais se sont cassés les dents sur un Lucas Boltshauser des grands soirs. Au final, le HC Bienne s’incline 2-1 et concède sa quatrième défaite de la saison. Cependant, les hommes d’Antti Törmänen auront l’occasion de prendre leur revanche samedi face au même adversaire à Malley 2.0. /dpi

Le télégramme :

Bienne - Lausanne 1-2 (0-0 1-1 0-1)

6003 spectateurs. Arbitre: Urban/Koch, Altmann/Gnemmi.

Buts: 25e Junland (Jeffrey) 0-1. 40e (39'21'') Salmela (Rajala, Egli) 1-1. 44e Vermin (Genazzi, Kenins) 1-2.

Pénalités: 2 x 2' contre Bienne. 3 x 2' contre Lausanne. Topscorers PostFinance: Rajala; Junland.

Bienne: Hiller; Kreis, Salmela; Fey, Sataric; Moser, Maurer; Egli, Dufner; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Lüthi, Earl; Riat, Neuenschwander, Schmutz; Hügli, Tschantré, Künzle.

Lausanne: Boltshauser; Junland, Borlat; Genazzi, Lindbohm; Nodari, Grossmann; Trutmann, Frick; Vermin, Jeffrey, Herren; Bertschy, Emmerton, Kenins; Schelling, Antonietti, Leone; Traber, In-Albon, Roberts.

Notes: Bienne sans Forster, Diem (blessés), et Fuchs (malade). Lausanne sans Froidevaux, Zangger (blessés) et Mitchell (étranger surnuméraire). 58'44'' temps mort Bienne qui évolue ans gardien dès 58'15''.

Autres résultats :

Berne - Fribourg-Gottéron 6-2 (2-1 2-1 2-0)

Rapperswil-Jona Lakers -Zurich Lions 0-1 (0-1 0-0 0-0)

Lugano - Davos 5-2 (1-1 0-0 4-1).

Le classement :

1. Bienne 14/30 (50-28). 2. Berne 12/26 (38-18). 3. Zoug 12/24 (35-26). 4. Langnau Tigers 12/21 (33-24). 5. Zurich Lions 12/21 (25-25). 6. Ambri-Piotta 12/20 (32-32). 7. Genève-Servette 13/20 (28-31). 8. Fribourg-Gottéron 14/20 (31-37). 9. Lausanne 14/16 (31-36). 10. Lugano 12/15 (33-31). 11. Davos 12/9 (22-46). 12. Rapperswil-Jona Lakers 13/6 (14-38).