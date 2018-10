La roue de vélo du HC Bienne

Le HC Bienne a passé une soirée bien tranquille mardi devant son public de la Tissot Arena. Les hommes d’Antti Törmänen ont étrillé Ambrì-Piotta 6-0, confortant leur place de leader dans le championnat de National League de hockey sur glace. Cette victoire nette ne souffre d’aucune discussion.

Imposant d’entrée un rythme soutenu à des Tessinois en panne de réveil, les Seelandais ont rapidement forcé la décision. Neuenschwander (6e), Lüthi (12e) et Brunner (19e) ont ainsi trouvé l’ouverture dans un premier tiers parfaitement négocié. Le HC Bienne a ensuite enfoncé le clou dès l’entame du tiers médian en supériorité numérique, grâce à des réussites de Riat (21e) et Fuchs (22e). 5-0 : la messe était déjà dite.

En mode « gestion »

Les Biennois se sont ensuite mis en mode « gestion » pour le restant de la partie. Le jeu proposé a du coup logiquement perdu de sa superbe. Les « rouge et jaune » se sont attelés à bien défendre pour préserver leur cage inviolée. Et en fin de match, Salemla apportait la touche finale en trouvant la lucarne de Conz, à nouveau en supériorité numérique (58e).

Ce succès fleuve de 6-0 est bon pour le moral après les deux revers subis contre Lausanne. Il a permis au HCB de refaire le plein de confiance avant la venue du CP Berne samedi, à l’occasion d’un derby qui se jouera à guichets fermés à la Tissot Arena (en direct sur RJB dès 19h30). /rch

Le télégramme

HC Bienne-HC Ambrì-Piotta 6-0 (3-0 ; 2-0 ; 1-0)

Bienne: Hiller; Kreis, Salmela; Dufner, Sataric; Moser, Maurer; Egli; Pedretti, Pouliot, Rajala; Brunner, Fuchs, Earl; Riat, Tschantré, Künzle; Schmutz, Neuenschwander, Lüthi; Hügli.

Ambrì-Piotta: Manzato (21’18’’ Conz); Plastino, Fischer; Guerra, Fora; Ngoy, Dotti; Kienzle, Jelovac; Hofer, Novotny, Zwerger; D'Agostini, Müller, Kubalik; Trisconi, Kostner, Incir; Lauper, Kneubühler, Mazzolini.

Buts : 5‘36‘‘ Neuenschwander (Schmutz) 1-0. 11‘06‘‘ Lüthi (Moser, Neuenschwander) 2-0. 18‘31‘‘ Brunner (Fuchs, Riat/à 5 contre 4) 3-0. 20’41’’Riat (Pouliot, Brunner/à 5 contre 3) 4-0. 21’18’’ Fuchs (Kreis, Brunner/à 5 contre contre 4) 5-0. 57’30’’ Salmela (Rajala, Fuchs/à 5 contre 4) 6-0.

Notes : Tissot Arena, 5'702 spectateurs. Arbitres : MM. Eichmann, Oggier ; Borga, Haag. Pénalités : 5x2’ contre Bienne et 8x2’ contre Ambrì-Piotta. Bienne sans Forster, Diem (blessés) et Fey (malade). Ambrì-Piotta sans Lerg, Bianchi, Goi et Pinana (blessés). Tir sur le poteau de Neuenschwander (48e). Tirs cadrés : 37-32.

Autres résultats : Genève-Servette - Lausanne 4-6. Rapperswil-Jona Lakers - Davos 1-2 tab. Lugano - Berne 4-2. Langnau Tigers - Zurich Lions 4-1. Zoug - Fribourg-Gottéron 1-4.

Classement: 1. Bienne 16 matches/33 points. 2. Langnau Tigers 14/27. 3. Berne 14/26. 4. Zoug 14/26. 5. Fribourg-Gottéron 16/26. 6. Zurich Lions 14/24. 7. Lausanne 16/22. 8. Lugano 14/21. 9. Ambri-Piotta 14/21. 10. Genève-Servette 15/20. 11. Davos 14/11. 12. Rapperswil-Jona Lakers 15/7.