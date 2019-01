Le HC Bienne battu par sa bête noire

Trois réceptions du HCFG, trois défaites. Les Seelandais se sont inclinés samedi soir 3-1 (0-1 2-0 1-0) face à Fribourg Gottéron. Le HC Bienne n’a pas encore gagné à domicile face aux joueurs de Mark French cette saison. Comme la veille à Zürich, c’est lors du deuxième tiers que les Biennois ont perdu la rencontre en encaissant deux buts. Ils restent 3es du classement de National League mais Ambri-Piotta, 4e, revient à un point.

La rencontre a démarré sur les chapeaux de roue. Après 41 secondes, Dominik Egli a distillé une passe somptueuse depuis son propre camp pour trouver Marc-Antoine Pouliot parti à pleine vitesse. Le Québécois a réussi à tromper le dernier rempart Reto Berra d’une frappe dans la lucarne. La rencontre avait alors très bien commencé pour les locaux. Mais ceux-ci se sont un peu reposés sur leurs lauriers et ont plus défendu qu’attaqué.

Une période intermédiaire mal négociée

L’égalisation est survenue sur une action particulière. Suite à une frappe anodine, Falvio Schmutz a trompé la vigilance de Jonas Hiller, surpris par la vitesse du puck. Et quelques minutes plus tard, Andrew Miller a profité d’un contrôle orienté involontaire de Samuel Walser pour donner une longueur d’avance à son équipe. Une réussite litigieuse pour les Biennois car Samuel Walser a peut-être gêné le dernier rempart seelandais. Mais la défense biennoise a flanché dans un tiers où elle a plus joué avec ses nerfs qu’avec son hockey.

Les visiteurs ont fait le trou dès l’entame du dernier tiers, grâce à Lukas Lhotak. Andrey Bikov a frappé depuis la gauche, Jonas Hiller a repoussé et l’attaquant fribourgeois n’a dû que pousser ce puck au fond des filets. C’était le but de trop pour les Biennois. Le reste de la rencontre n’a été que du remplissage où les locaux n’ont malheureusement pas été assez dangereux pour pouvoir revenir dans la partie. Un but leur a même été refusé dans les dernières secondes pour une canne haute. Deux défaites en un week-end et les hommes d’Antti Törmänen voient Ambri-Piotta, Lausanne ou encore Langnau revenir dans leur rétroviseur.