Le HCSI conforte sa place dans le top-8

Le HC Saint-Imier remporte sa première victoire de l’année. Les Bats ont pris le meilleur 5-3 (1-0 2-2 2-1) sur Meyrin samedi à domicile en 1re ligue de hockey sur glace. Gaetan Struchen (10e, 1-0) a ouvert la marque pour l’équipe locale, avant que les Genevois ne prennent l’avantage en fin de tiers médian. Les Imériens ont alors donné un coup de rein décisif pour inverser la tendance en l’espace de 38 secondes, juste avant le second thé, grâce à des réalisations de Quentin Pecaut (40e, 2-2) et Loïc Pecaut (40e, 3-2). Robin Fuchs (55e, 4-2) a ensuite donné de l’air aux joueurs du Jura bernois, qui sont restés sous pression jusqu’au but libérateur d’Alan Steiner (60e, 5-3) dans la dernière minute de la partie.

Le HCSI reste 8e de la hiérarchie. Il compte 7 longueurs d’avance sur la barre, avec une rencontre de moins au compteur, et 11 points de retard sur le podium. /emu