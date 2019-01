Une mauvaise journée pour les équipes de 2e ligue

Les équipes de 2e ligue de hockey sur glace de la région n’ont pas été à la fête samedi. Le leader Tramelan a été surpris 3-2 (3-1 0-0 0-1) sur sa glace par Sarine-Fribourg. Après l’ouverture du score de Jason Steiner (11e, 0-1), les joueurs de Martin Bergeron ont connu un trou d’air qui a permis à leur adversaire d’inscrire trois buts en 4 minutes, juste avant le premier thé. La réduction de l’écart par Bryan Dick (52e, 3-2) aura été vaine.

Les Requins ne comptent plus que deux points d’avance sur leur dauphin Star Chaux-de-Fonds. Les Neuchâtelois sont allés battre le HC Franches-Montagne II 4-1 (3-0 0-0 1-1) à Saignelégier. Les joueurs locaux ont inscrit le premier but de la partie par l’intermédiaire de Laurent Emery (4e, 0-1) en début de match, avant de perdre pied. Les Jurassiens sont avant-derniers du classement, avec une avance qui ne se monte plus qu’à trois unités sur le dernier Le Locle.

Les Neuchâtelois ont fait une bonne opération en allant gagner 3-2 (1-1 2-1 0-0) à Moutier. Après un chassé-croisé durant deux périodes, Le Locle a inscrit le but décisif juste avant la 2e sirène. Les réalisations prévôtoises ont été les œuvres d’Arnaud Weiss (5e, 0-1) et d'Anthony Stalder (21e, 1-2). Le HCM est 6e de la hiérarchie avec quatre longueurs d’avance sur son adversaire du jour. /emu