Un but suffit au bonheur du HCFM

Un petit but, et puis c’est tout. Mais cela suffit au bonheur du HC Franches-Montagnes qui s’est imposé samedi soir sur le plus petit des scores à Adelboden en 1re Ligue de hockey sur glace. Face au troisième du championnat, Nicolas Boillat a inscrit le seul but de la rencontre à la 34e minute. L’attaquant franc-montagnard signe au passage sa 19e réalisation de la saison et pointe désormais seul en tête du classement des meilleures gâchettes du championnat (39 points). La troupe de Fabrice Dessarzin a également eu le mérite de réussir un blanchissage malgré les 11 minutes et 15 secondes passées en infériorité numérique. Grâce à cette troisième victoire consécutive, le HCFM retrouve son fauteuil de leader avec 3 points d’avance sur Lyss qui a joué un match de moins. /jpi