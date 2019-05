Le MVP d’Autriche au HC Bienne

Je me réjouis du nouveau défi de patiner pour le HC Bienne. La National League suisse est une des meilleures ligues du monde, d’un très haut niveau de patinage et technique. C’est un honneur de jouer pour un club de tradition comme le HCB. J’espère pouvoir y faire valoir mes qualités et aider l’équipe dans une nouvelle saison pleine de réussite.