Samuel Kreis évincé, Janis Moser et Damien Riat bien présents

Samuel Kreis n’a pas passé le cut. Le défenseur du HC Bienne ne fait pas partie de la sélection définitive de l’équipe de Suisse en vue des Mondiaux de hockey sur glace qui débutent vendredi prochain. La liste a été annoncée samedi par Patrick Fischer au terme de la rencontre face à la Lettonie. Elle comporte par contre les noms de Janis Moser et Damien Riat, qui seront les deux joueurs du HC Bienne présents en Slovaquie. Le premier disputera ses premiers championnats du monde à 18 ans alors que le second les avait déjà disputés à Copenhague.







Les Romands en nombre

Dans la liste des 25 joueurs retenus figurent plus de Romands qu'à l'accoutumée. En plus de Janis Moser et Damien RIat, on retrouve les "traditionnels" Grégory Hofmann, Tristan Scherwey et Gaëtan Haas. Le médaillé d'argent de Copenhague Noah Rod est aussi du voyage. Et puis Vincent Praplan et Romain Loeffel, présents à Paris en 2017, ont logiquement gagné leur place après de solides matches de préparation. La "surprise du chef" se nomme Philipp Kurashev, joueur de 19 ans évoluant dans la ligue juniors du Québec. /ygo