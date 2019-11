Rajala envoie Bienne en quart de finale !

Un tour de magie de Toni Rajala en prolongation envoie le HC Bienne en quart de finale de la Ligue des Champions ! Au terme d’un match tendu mais enlevé, les Seelandais sont venus à bout d’Augsbourg 2-1 en prolongation lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions après leur match nul 2-2 à l’aller.





Un premier tiers qui donne le ton



Malgré un premier tiers très rythmé et de nombreuses occasions de but de part et d’autre, le score restait nul et vierge au bout de vingt minutes. Rajeuni et sans Kreis, Pouliot (malade), Riat ni Hügli, le HC Bienne a globalement dominé les débats (39 tirs cadrés à 26), notamment en début de partie, mais s’est aussi fait peur par moment et a effacé deux infériorités numériques très chaude en fin de première période.