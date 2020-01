Michaël Neininger va quitter le HC St-Imier

Une page va se tourner au HC St-Imier au terme de la saison. Michaël Neininger ne dirigera plus les Bats l’hiver prochain dans le championnat de première ligue de hockey sur glace. Selon un communiqué transmis par le HCSI vendredi soir, l’entraîneur et les dirigeants ont décidé, d’un commun accord, de ne pas renouveler leur entente. « Quelques divergences de vue et la tendance à vouloir changer de philosophie, tout en restant compétitif pour la première ligue, ont poussé à mettre un terme à la collaboration qui unissait le HC St-Imier à Michaël Neininger », écrit le club imérien.

L’actuel technicien avait succédé à Todd Elik à la tête des Bats en décembre 2015. Le futur entraîneur du HCSI n’est pour l’heure pas connu. /rch-comm