« Il n’y a pas de crise au HC Bienne »

Le HC Bienne n’en finit plus de broyer du noir. Après un mois de décembre remplit de défaites (sept en huit matches), le début de la nouvelle année n’a pas permis de relever la tête. Le collectif « rouge et jaune » reste englué dans une spirale négative. Il a concédé dimanche à Davos son 8e revers de rang en National League, son 10e toutes compétitions confondues. La dernière victoire du HC Bienne remonte au 4 décembre sur la glace suédoise de Frölunda en Ligue des champions.

Alors que se présente Zoug, un gros morceau du championnat, ce vendredi soir dans l’antre biennoise, RJB a sollicité l’ancien arbitre international et expert du hockey suisse Stéphane Rochette pour jeter un regard sur le parcours seelandais et tenter de l’expliquer. Il se livre en pointant l’accumulation des matches, les détails qui ne tournent pas en faveur du HCB, la prestation des gardiens et ou encore la gestion de l’entraîneur Antti Törmänen. /msc