Le HCFM montre les crocs d’entrée

Le HC Franches-Montagnes de Michaël Röthenmund entame la nouvelle saison de 1re ligue comme il avait terminé la dernière : en trombe ! Les hockeyeurs taignons ont battu Saastal 7-3 (3-1, 2-0, 2-2) pour leur rentrée samedi soir au Centre de Loisirs. Bien que mené au score dès la 3e minute, le HCFM ne s’est jamais affolé. Nicolas Boillat (17e 1-1 à 5 contre 4), Thimothée Tuffet (20e 2-1) et Florian Hagi (20e 3-1) ont d’abord sonné la rébellion. Thimothée Tuffet (25e 4-1) et Marco Müller (32e 5-1) ont ensuite creusé l’écart, avant que Mathieu Brahier (57e 6-3) et Mathias Von Dach (59e 7-3) ne viennent éteindre la révolte alémanique. /ygo