Un carton qui fait du bien au moral

Cette fois, tout a réussi au HC Bienne. Après les vents contraires de Davos vendredi dernier (défaite 3-2) et des semaines chahutées par le Covid et les quarantaines, les Seelandais ont étrillé Ambri 7-1 mardi soir à la Tissot Arena en National League. Un succès abouti, le quatrième de suite à la maison, qui permet au HCB de se donner un peu d’air au classement et de remonter à la 8e place à deux points de son adversaire du soir qui a joué quatre matches de plus.





Bienne rarement inquiété



Le match référence depuis début octobre ? Pas loin. Mais à relativiser au vu de la faiblesse de l’adversaire qui n’a jamais réellement inquiété les Seelandais, privé à sa décharge de sa meilleure gâchette Julius Nättinen retenu avec la sélection finlandaise tout comme le défenseur biennois Petteri Lindbohm. Malgré une belle agressivité des Tessinois, Bienne a fait le break dès le premier tiers grâce à des buts de Tino Kessler (2e) et Janis Moser (15e).





Le power-play fait le show



Nettement dominateurs devant un adversaire qui s’est éteint au fil des minutes, les Seelandais ont pris le large à la mi-match grâce à Marc-Antoine Pouliot (31e) et Michaël Hügli (32e). Pas franchement à la fête sur ces deux actions, le gardien léventin Damiano Ciacco a alors cédé sa place à Viktor Östlund. C’est ensuite le power-play biennois, malgré l’absence de Damien Brunner (blessé), qui s’est chargé de faire sauter la banque dans le dernier tiers avec des réalisations de Mike Künzle (45e), Fabio Hofer (53e) après arbitrage vidéo et Michaël Hügli (57e).





Solide malgré les nombreux absents



Seul (petit) bémol de la soirée, Brian Flynn à 5 contre 4 a privé Elien Paupe d’un blanchissage en réduisant l’écart à 5-1 à la 51e. Mais la défense du HCB aura livré une prestation plutôt sereine et rassurante, à l’image d’un Yannick Stampfli autoritaire du haut de ses 20 ans. Les absences de Stefan Ulmer (commotion), Beat Forster et Riccardo Sartori (toujours embêté par le Covid) ont aussi permis au tout jeune mais solide défenseur (1m93, 94kg) Lian Bichsel de jouer ses deux premières minutes en National League à 16 ans ! Bienne peut désormais même revenir à hauteur de la sixième place s’il bat Lugano vendredi, à nouveau à domicile. /jpi