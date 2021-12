Le HC Franches-Montagnes échoue d’un rien

La glace de la capitale n’est pas synonyme d’exploit pour le HC Franches-Montagnes. Il a chuté en demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace mercredi soir à Delémont. Les Jurassiens de 1re ligue ont été battus par Arosa 2-0. Ils n’ont donc pas su faire mentir la hiérarchie face à cet adversaire grison de MySports League (une division au-dessus du HCFM).





Quand tu ne marques pas à 5 contre 3…

Pourtant, sur la glace, la différence n’a pas sauté aux yeux. Les Taignons ont fait mieux que se défendre. Jouant sur leur vitesse, ils ont posé bien des problèmes aux visiteurs. Le HC Franches-Montagnes n’a pas su suffisamment régler la mire. Et lorsqu’il y est parvenu, il a buté sur un portier grison auteur d’une performance de choix. La troupe jurassienne peut surtout regretter son inefficacité à 5 contre 3. Elle a galvaudé 1’17’’ dans cette situation en 1re période puis 2’ pleine dans le dernier tiers. Arosa a profité d’une période de domination pour prendre l’avantage à la 29e et ne plus le lâcher malgré une grosse pression taignonne, en vain, en fin de match. Le HCFM a concédé le 2e but dans la cage vide à 2’’ du terme de la partie. /msc