Troisième défaite de rang pour le HC Tramelan

Les Requins ne font plus peur en 1re ligue de hockey sur glace. Le HC Tramelan s’est incliné contre Adelboden 6-4 à domicile samedi. Il concède ainsi sa troisième défaite de rang en championnat. Les deux équipes ont joué au chat et à la souris dans la première moitié du match. Adelboden a ouvert le score à la 15e. Le HCT a égalisé à moins d’une minute du premier thé grâce à Matthias Von Dach. Nicolas Boillat a donné l’avantage aux Requins à la 25e avant d’être pénalisé trois minutes plus tard et de voir les visiteurs revenir au score. Joey Hostettmann a inscrit le 3-2 à la 32e. Les hommes de Martin Bergeron ont craqué dans la deuxième partie du tiers médian en concédant trois buts en six minutes. Le HCT a essayé d'inverser la tendance dans le dernier tiers en changeant de gardien. En vain. Adelboden a inscrit le 6-3 avant que Julian Beruwalage ne réduise le score à 6-4 à la 56e.

Le HC Tramelan conserve sa 9e place au classement. Il a quatre points de retard sur la barre et un match en plus que St-Imier qui occupe la 8e place. /fwo-mle