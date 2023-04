Le HC Bienne arrache un 7e acte

Une claque et ça repart. Trois jours après le 7-1 encaissé à Genève, le HC Bienne a relevé la tête pour pousser son adversaire dans un ultime acte en finale des play-off de National League. Les « rouge et jaune » ont remporté le 6e acte 4-2 sur leur glace mardi soir. Les hockeyeurs biennois égalisent ainsi à 3-3 dans cette série. Ils peuvent donc toujours espérer fêter un 4e titre de champion de Suisse 40 après leur dernier sacre. Le 7e et dernier acte se jouera jeudi soir en terre lémanique (à vivre en direct sur RJB dès 19h45).





Développement suit. /fph