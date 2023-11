Le leader trop fort pour le HC Tramelan

Une fête de tirs qui ne sourit pas au HC Tramelan. Les hockeyeurs tramelots de 1re ligue ont perdu 8-5, samedi soir, à domicile contre Prilly. Le deuxième tiers-temps aura été fatal aux locaux. Alors que le score était de 1-1 après 20 minutes de jeu, il était de 6-2 en faveur des Vaudois 20 minutes plus tard. Le mal était fait et même si le HCT n’a jamais lâché, il n’avait pas les armes pour rivaliser avec l’actuel leader du classement. Les réussites des Requins ont été l’œuvre de Kenny Vuilleumier (2x), Kevin Salvisberger, Arthur Baudin et Joey Hostettmann.

Au classement, le HCT est provisoirement 6e mais reste sous la menace de plusieurs équipes qui jouent samedi soir.