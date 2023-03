Berne égalise face à Bienne

Que de suspense dans les quarts de finale des play-off de National League. Genève s'est incliné 2-1 ap à Lugano et Bienne a perdu 3-2 à Berne, ce qui fait 2-2 dans les deux séries.

Qui aurait pu imaginer que ce Lugano-là, qualifié par les poils pour les pré-play-off, allait donner autant de mal à Genève, leader du championnat?

Car oui, les Tessinois ont trouvé le moyen d'ennuyer les Aigles. Solides défensivement, les hommes de Luca Gianinazzi y vont au courage face aux Genevois. Attention, ils ne sont pas dénués de talent non plus, mais il est vrai que ce qui ressort des Bianconeri c'est cette volonté de ne rien lâcher.

Les Grenat avaient pourtant trouvé la faille dès la 3e minute grâce à Linus Omark. Mais les Luganais ont répliqué à la 12e via Sam Guerra d'un tir extrêmement bien placé. Le défenseur tessinois n'a laissé aucune chance à Robert Mayer, par ailleurs excellent.

Genève a cherché le 2-1, notamment en power-play, mais sans parvenir à battre la vigilance de Koskinen. Il a donc une nouvelle fois fallu recourir aux prolongations. Ou plutôt à la prolongation puisque la décision est tombée bien plus tôt que samedi aux Vernets.

Ce n'est qu'après 69 secondes que Luca Fazzini a pu battre Robert Mayer et donner un coup sur les casques genevois. Lugano défend fièrement ses chances et Genève va devoir trouver un moyen de reprendre l'avantage vendredi à domicile lors du cinquième acte.

Simon Moser ce héros

Une série bernoise relancée? C'est le moins que l'on puisse dire. Alors que l'on avait la (fausse) impression que Bienne était supérieur à Berne, les hommes d'Antti Törmänen ont vu les joueurs de la capitale revenir à leur hauteur. Et même si les Ours ont eu un peu de chance, on pense ici au 2-1 de Kahun qui est en fait un autogoal de Schneeberger, il faut reconnaître que la troupe de Toni Söderholm a bien négocié ce quatrième acte.

Le grand bonhomme de la rencontre côté bernois s'appelle Simon Moser. Le vétéran a signé un doublé, son 21e en carrière, pour aider son équipe. On peut d'ailleurs mettre l'emphase sur le 3-1 absolument magnifique, lorsque Moser est parti de son propre camp pour aller battre Säteri.

Fabio Hofer a réduit l'écart à la 55e, mais le mal était fait. Autre souci pour les Biennois, la sortie sur blessure de Damien Brunner au cours du deuxième tiers après un contact sur le genou. Espérons que cela ne soit pas trop grave pour l'ailier seelandais.

/ATS