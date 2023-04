Bienne finit par l'emporter à 7 secondes de la fin

Deux buts inscrits dans les 2 premières minutes et un goal à 7'' de la fin ont permis à Bienne de remporter l'acte II de la finale des play-off face à Genève-Servette (3-2). Il y a 1-1 dans la série.

Les 6562 spectateurs sont passés par mille et une émotions. Avant même le but vainqueur de Damien Brunner à 7''4 de la fin, ils ont vécu un début de rencontre pyrotechnique. Bienne a marqué sur ses deux premiers tirs cadrés, Genève-Servette sur son premier. Une offrande de Gaëtan Haas a permis à Fabio Hofer d'ouvrir la marque après 1'17''. Trente-et-une secondes plus tard, Luca Cunti, d'une passe dans le dos, servait Damien Brunner pour le 2-0.

Loin de paniquer, les Genevois trouvaient la faille dans la minute suivante, sur une longue relance de Roger Karrer et une passe décisive de Valteri Filppula pour Marco Miranda. Trois buts en 2'55'', quel début de match!

Quatre pénalités en six minutes!

Dans une ambiance survoltée, les Seelandais ont ensuite continué à imprimer un rythme endiablé. Demeurés lucides bien que dominés jusqu'à la fin de la première période, les Genevois ont ensuite totalement perdu les pédales avec quatre pénalités mineures concédées entre les 22e et 26e minutes.

Les Grenat ont évolué au total durant 1'41'' à 3 contre 5, sans que les Biennois ne parviennent à doubler leur avantage. A la 24e minute, Toni Rajala visait le poteau gauche, avant que la rondelle ne soit déviée par le casque de Robert Mayer.

Künzle touché

En panne de but en avantage numérique, les Seelandais sont ainsi demeurés à portée de fusil de Genevois devenus plus agressifs au fil des minutes. Mike Künzle (34e, coupure au front) a ainsi regagné les vestiaires avant même la seconde pause après une charge appuyée mais pas jugée fautive de Marco Maurer.

Dominés dans le jeu - Ramon Tanner a lui aussi tiré sur le poteau (43e) -, les Genevois auront su profiter d'une erreur de marquage pour égaliser à 3'55'' de la fin du temps réglementaire. Laissé étrangement seul dans le slot, Roger Karrer ne se faisait pas prier pour battre Harri Säteri.

Mais alors que tout le monde s'attendait à vivre au moins une prolongation, Damien Brunner déviait en pleine lucarne un centre de Luca Cunti. Il faisait ainsi définitivement chavirer la majorité des spectateurs présents.

Le troisième acte dans cette série au meilleur des sept matches est agendé à mardi (20h) à Genève.

/ATS