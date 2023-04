Bienne s'offre un septième match en finale

Il y aura un septième match dans la finale de National League jeudi soir aux Vernets. A Bienne dans l'acte VI, les Seelandais ont dominé Genève 4-2 pour revenir à 3-3 dans la série.

Bienne n'est pas mort. Ecrasés 7-1 à l'occasion du cinquième duel aux Vernets samedi dernier, les hommes d'Antti Törmänen ont répondu de la meilleure des façons devant leurs fans. Robin Grossmann avait dit samedi après le match qu'il avait déjà oublié cet acte V, il n'avait pas menti.

Et on ne peut pas dire que cette victoire leur a été livrée sur un plateau. Non, les Biennois sont allés chercher ce troisième succès à la force du patin. Et dans le tiers initial, ce sont les Genevois qui ont été les plus remuants. Comme si Damien Brunner et ses coéquipiers avaient eu besoin de vingt minutes supplémentaires pour effectuer le 'reset' complet.

Genève sonne la charge

Roger Karrer a rapidement sonné la charge, après moins d'une minute de jeu, comme pour montrer aux Biennois que les Aigles étaient prêts. Et puis à la 13e, la triplette Hartikainen-Jooris-Omark a signé l'ouverture du score. Le Canadien à licence suisse a récupéré le puck. Teemu Hartikainen est ensuite entré dans la zone avant de servir parfaitement Linus Omark pour le 0-1. A la 18e, Harri Säteri a pu remercier sa transversale sur un envoi de Miranda.

Les Bernois sont logiquement revenus avec de fermes intentions pour le deuxième tiers-temps. Et sur un tir du revers, Toni Rakala a pu égaliser. A noter sur ce but le positionnement étonnant de Robert Mayer qui a laissé sa cage relativement ouverte.

Après deux belles chances genevoises, Bienne a repris sa marche en avant. Et à la 33e, Luca Hischier a pu donner l'avantage à ses couleurs. Mais le mérite de cette réussite revient à 50% à Noah Delémont. L'Orvinois a délivré une passe délicieuse, une petite 'biennoiserie', pour lancer son coéquipier au but.

Haas montre la voie

Au cours de la troisième période, les locaux ont cherché à prendre le large. Mais tant Olofsson que Künzle et Rajala ont buté sur un Robert Mayer intraitable. Ceci étant, le gardien grenat a dû capituler à la 55e sur une superbe action conclue par le capitaine Gaëtan Haas.

Mais histoire de garantir un peu de suspense en fin de partie, les Genevois sont revenus à une longueur à la 56e par Tömmernes. Insuffisant toutefois pour empêcher la tenue d'une finalissima jeudi soir aux Vernets puisque Künzle a pu sceller le score dans la cage vide à la 60e.

/ATS