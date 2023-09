DiDo « sauve » Fribourg, Bienne et Ajoie s'inclinent

Fribourg a recollé à la tête du classement de National League. Les Dragons l'ont emporté 2-1 ap à Langnau grâce à Chris DiDomenico.

Les hommes de Christian Dubé ont le vent en poupe. Et même lorsqu'ils ne sont pas dans un grand soir, ils s'en sortent avec quelque chose de positif, ici les deux points. Mais ce fut plutôt laborieux pour des Dragons sans doute fatigués par leur excellent match la veille contre Zoug.

Double buteur contre Zoug justement vendredi soir, Christoph Bertschy a poursuivi son début de saison en fanfare. Le Singinois s'est parfaitement placé pour égaliser en toute fin de période initiale.

Et le match s'est poursuivi sans qu'aucun autre goal ne soit inscrit jusqu'à la 60e. La partie est donc logiquement allée en prolongation et à ce jeu, Fribourg possède quelques artistes et un entraîneur joueur capables de faire pencher la balance. Pour le coup, c'est Chris DiDomenico, ancienne idole de l'Emmental, qui a mis fin aux débats à la 62e en inscrivant le 2-1.

Gottéron revient donc à la hauteur de Zurich avec 20 points, mais un match de plus que les Lions.

Un Bienne très moyen

Si l'on a mis l'emphase sur le départ chaotique de Genève, on ne peut pas dire que Bienne brille en ce moment avec cinq défaites en six matches. Incapables de dominer Langnau vendredi soir sur leur glace (défaite 1-2 tab), les Seelandais se retrouvaient face à un défi intéressant en se déplaçant à Berne pour un autre derby cantonal.

Et le moins qu'on puisse dire c'est que les joueurs de Petri Matikainen ont connu un retard à l'allumage. Après 129 secondes de jeu, c'est Marco Lehmann qui a pu ouvrir le score en terminant superbement une action initiée par Baumgartner et Scherwey. Pour voir un regain de forme des Biennois, il a fallu attendre la 16e, mais Adam Reideborn a dit non.

Les joueurs de la capitale ont doublé la mise sur une action litigieuse. La canne de Thierry Bader a semblé bien haute lors de la déviation victorieuse de la 28e, mais les arbitres, après être allés visionner les images, ont validé leur décision prise sur la glace.

Bienne a un peu mieux joué au troisième tiers et fait douter Berne en inscrivant deux goals, mais les Ours ont eu le dernier mot grâce à Vermin et Knight dans la cage vide.

Ajoie: 4e défaite de suite

Ajoie ferme toujours la marche au classement. Sans démériter, les Jurassiens ne parviennent pourtant pas à faire des points. Ils signent ainsi leur quatrième défaite consécutive. A Rapperswil, les joueurs de Christian Wohlwend n'ont pas mal joué, mais ils ont été muets offensivement. Et en face, les Saint-Gallois n'étaient pas forcément dans un grand soir.

Alors un but de Noreau à la 10e a suffi. Le 2-0 tombé à la 60e dans la cage vide n'a fait que confirmer la victoire des Lakers.

Davos est allé chercher les trois points en Léventine. Les Grisons ont dominé Ambri-Piotta 4-2. Et ce n'est que justice dans la mesure où les hommes de Josh Holden ont à chaque fois mené au score, les Biancoblu devant à chaque fois revenir de l'arrière.

Dans le dernier match de la soirée, Kloten a eu besoin des tirs aux buts pour écarter Lugano 4-3. Menés 2-0, les Tessinois ont passé devant 2-3 avant de voir les Aviateurs égaliser à la 53e. Lors des penalties, les Zurichois ont marqué trois fois contre deux seulement pour les Bianconeri.

/ATS