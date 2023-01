En solide leader, Genève domine Bienne

Le match au sommet de National League a débouché sur une victoire 4-1 de Genève aux Vernets. Le leader a montré à son dauphin qui était le patron.

Est-ce la perspective de devenir le chassé qui perturbe autant le HC Bienne? Possible. Toujours est-il que les Seelandais avaient une nouvelle chance de déposséder les Genevois de leur place de leader et qu'ils ont à nouveau raté le coche.

Et honnêtement, les hommes d'Antti Törmänen ne peuvent pas dire qu'ils étaient vraiment venus à Genève avec une idée derrière la tête. Très vite muselés, les Seelandais ont répondu par bribes, notamment à la fin du tiers médian. Insuffisant.

Les Genevois ont fait tout juste en débloquant la situation en moins de deux minutes. Et par deux fois c'est Linus Omark qui a marqué. Le Suédois a inscrit ses 9e et 10e réussites de la saison (15e et 17e minute), une fois sur une passe d'Hartikainen et la deuxième sur une très belle triangulation avec Auvitu et Richard.

Presque anesthésié, Bienne ne s'est pas montré très entreprenant dans cette rencontre. Le jeu de transition cher aux Seelandais n'a pas semblé au point. Les Biennois ont pourtant eu le droit d'y croire lorsque Sallinen a réduit le score à la 39e sur une action où les Genevois se sont faits spectateurs plutôt qu'acteurs.

Dans la continuité de ce but, les joueurs d'Antti Törmänen sont apparus comme reboostés. Ils ont d'ailleurs eu une opportunité d'égaliser peu de temps après, mais Robert Mayer a fermé la porte et la deuxième sirène a retenti au meilleur moment.

Les Aigles ont validé leur succès à la 52e sur un effort de Miranda, superbement servi par Pouliot. Là aussi la défense biennoise est apparue dépassée.

Cette victoire permet aux Servettiens de prendre cinq longueurs d'avance sur leur dauphin au classement. Un matelas confortable et surtout le sentiment que les Genevois savent comment gérer le jeu des Bernois.

/ATS