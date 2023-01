Fribourg cale face à Bienne, Genève-Servette craque

Bienne s'est imposé largement 6-3 sur la glace de Fribourg-Gottéron en National League. Le leader Genève-Servette a subi un revers incompréhensible face à Lugano (4-7) non sans avoir mené 3-0!

Coup de froid pour les Fribourgeois, qui avaient remporté six de leurs sept derniers matches. Ils ont été complètement dominés par des Seelandais, qui avaient été pourtant catastrophiques pendant les dix premières minutes. Las, ils avaient pu compter à ce moment-là sur la classe de leur portier Harri Säteri, de retour après son absence sur blessure depuis le 9 décembre.

Les hommes de Christian Dubé ont laissé entrevoir d'étonnantes carences en défense, la deuxième du Championnat. Le portier Connor Hughes a été chassé après le 3-1 sans qu'il puisse vraiment être tenu pour responsable de la pataugée de la deuxième partie du premier tiers-temps. Loïc Galley s'est retrouvé jeté dans l'arène pour son troisième match en National League. Il n'a pu stopper l'hémorragie. Les Seelandais, qui restaient sur trois défaites lors des quatre derniers matches, ont su percer généreusement l'arrière-garde fribourgeoise avec un doublé de Luca Hischier entre autres.

Que s'est-il passé au deuxième tiers-temps aux Vernets ? Genève-Servette a connu un inquiétant black-out qui lui a fait perdre tout le bénéfice de son excellente première période (3-0). Le duo Omark-Hartikainen avait une nouvelle fois frappé sur le 2-0, Eliot Berthon, souvent exilé à La Chaux-de-Fonds, avait même ouvert son compteur cette saison en National League sur le 3-0.

Tout s'est écroulé au deuxième période face à des Luganais revigorés. La statistique des tirs - 15-3 pour les Tessinois - demeure incompréhensible pour des Servettiens devenus muets en attaque et friables en défense. Les Luganais ont renversé le score en 11 minutes pour mener 4-3. Marco Arcobello s'est réveillé avec son premier triplé de la saison. Les Genevois ont concédé leur cinquième revers lors de leurs sept derniers matches à domicile.

Lausanne ne s'en sort pas

Lausanne ne s'en sort définitivement pas. Les Vaudois ont concédé leur deuxième défaite sur leur glace face au néo-promu Kloten (3-4). Pourtant, les Lausannois ont mené 3-1 après le but de Cory Emmerton (29e). Seulement 18'' plus tard, Ruotsalainen ramenait les Zurichois à 3-2. Puis l'ancien Lausannois Axel Simic a inscrit son deuxième but de la soirée pour l'égalisation à 3-3 (36e). Le Canadien Faille a marqué le but de la victoire à la 48e. Le LHC reste collé à sa 13e place.

Un maître-tir du défenseur TJ Brennan en prolongation a permis à Ajoie de s'imposer 3-2 sur la glace des Langnau Tigers. Les Jurassiens fêtent ainsi un troisième succès en quatre parties. Ils gardent l'espoir de ne pas être lâchés.

Dans l'affiche de la dernière finale des play-off, Zoug a battu une nouvelle fois les Zurich Lions (3-2). Grégory Hofmann a inscrit le but vainqueur à la 48e minute en supériorité numérique. Les Zurichois menaient pourtant 2-0...

Après deux victoires, le CP Berne a perdu son troisième match contre Rapperswil-Jona (5-6). Tyler Moy et Roman Cervenka figurent au tableau des marqueurs des St-Gallois, vainqueurs pour la quatrième fois lors des cinq derniers matches.

