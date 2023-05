Genève-Servette, Bienne et les Lakers connaissent leurs adversaires

Les trois participants suisses connaissent leurs adversaires pour la prochaine Ligue des champions. Une épreuve qui passe de 32 à 24 équipes et qui proposera un nouveau mode de compétition.

Au lieu d'une phase de groupes qui allait de fin août à mi-octobre et se déroulait comme un championnat normal, chaque club disputera dorénavant six matches contre six adversaires différents avec trois matches à domicile et trois autres à l'extérieur. Les points récoltés servent à établir un seul classement regroupant les vingt-quatre équipes. Les seize meilleures sont qualifiées pour les huitièmes de finale.

Sur le papier, le champion de Suisse Genève-Servette semble avoir hérité du meilleur tirage parmi les trois représentants helvétiques. Les Genevois accueilleront les Italiens de Bolzano, les Tchèques de Dynamo Pardubice et les Français de Rouen. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux iront rendre visite aux Finlandais de Lukko Rauma, aux Autrichiens d'Innsbruck et au champion de Slovaquie Kosice.

Le champion au programme

Le finaliste des play-off Bienne et les Rapperswil-Jona Lakers, qui se sont qualifiés comme troisième de la qualification en National League, se partageront quatre de leurs six adversaires. Ils auront l'honneur de se frotter à domicile au tenant du titre et champion de Finlande Tappara Tampere.

La Suisse figure parmi les nations (avec la Suède, Finlande, Tchéquie, Allemagne et Autriche) fondatrices de la Ligue des champions, qui vivra sa dixième édition depuis son nouveau lancement. Elle a le droit d'aligner trois clubs. L'an dernier, il y avait encore cinq clubs helvétiques. Zoug était tombé en demi-finales contre Tappara Tampere futur vainqueur.

Les adversaires des Suisses

Ligue des champions 2023/24. Tirage au sort des adversaires des trois clubs suisses dans la saison régulière (31 août au 18 octobre).

GENÈVE-SERVETTE. Matches à domicile contre Bolzano (ITA), Dynamo Pardubice (CZE), Rouen Dragons (FRA); matches à l'extérieur contre Lukko Rauma (FIN), Innsbruck (AUT), Kosice (SVK).

BIENNE. Matches à domicile contre Tappara Tampere (FIN), Innsbruck, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers (SWE), Färjestad (SWE), Vitkovice (CZE).

RAPPERSWIL-JONA LAKERS. Matches à domicile contre Tappara Tampere, Lukko Rauma, Kosice; matches à l'extérieur contre Växjö Lakers, Ocelari Trinec (CZE), Vitkovice.

/ATS