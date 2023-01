Genève-Servette gagne le match au sommet

Genève-Servette est toujours leader de la National League. Les Genevois se sont imposés 3-2 ap sur la glace de Bienne. Lausanne a battu 5-0 les Langnau Tigers dans un match de la dernière chance.

Le choc au sommet entre les Seelandais et les Genevois fut très intense. Les joueurs de l'entraîneur Jan Cadieux ont complètement manqué leur entrée en matière. Après 71'' de jeu, Gaëtan Haas pouvait servir latéralement Fabian Hofer, complètement abandonné par le deuxième défenseur grenat pour l'ouverture du score. Deux minutes plus tard, le défenseur Yanick Stampfli inscrivait son premier but de la saison d'un tir qui abusait un peu facilement Robert Mayer, bien meilleur par la suite.

Les Genevois ont réussi à se remettre dans le sens du jeu dès la deuxième période. Malheureusement pour eux, le Harri Säteri dans la cage biennoise n'avait rien à voir avec le portier défaillant entrevu à Fribourg mardi. Le Finlandais avait retrouvé de sa superbe et a longtemps contrecarré le retour des Genevois. Finalement, le jeune défenseur Giancarlo Chanton a lui aussi ouvert son compteur buts d'un tir du poignet (28e). Puis Noah Rod a décroché l'égalisation sur un service de Vincent Praplan après une longue période de domination genevoise (56e). Linus Omark a crucifié les Biennois en prolongation sur une superbe ouverture de Praplan. Les Seelandais pourront prendre leur revanche et éventuellement la tête du classement dès ce samedi aux Vernets.

Lausanne n'a pas laissé passer sa chance face à Langnau dans une partie à sens unique. Encore fallait-il battre le gardien Luca Boltshauser. Guillaume Maillard l'a fait dès la 10e minute, suivi peu de temps après par Marco Pedretti, auteur d'une bonne déviation sur un tir de Joel Genazzi. Ken Jäger a inscrit le 3-0 de la sécurité à la 48e. Les Vaudois restent ainsi dans la course à la 10e place.

Un doublé de Sprunger

Fribourg-Gottéron s'est incliné 5-3 à Zoug. Les joueurs de Christian Dubé ont été menés 2-0 avant de réagir et obtenir l'égalisation sur un doublé de Julien Sprunger (44e et 48e). Mais la fin de match a été favorable aux Zougois, auteur d'une belle performance après leur élimination mardi en demi-finale de la Ligue des champions. Fabrice Herzog à 5 contre 4 et Lino Martschini ont donné un avantage décisif aux champions en titre, qui restent dans la course aux play-off.

Les Rapperswil-Jona Lakers se sont imposés à l'usure 4-1 sur la glace d'Ajoie. Les Jurassiens ont tenu le match nul après un but de Frédéric Gauthier jusqu'à la 50e minute. Le temps que Maxim Noreau ne marque. Puis Rowe et Albrecht ont salé l'addition. A noter les 3 points de Roman Cervenka.

Kloten s'est imposé 3-2 à la Gottardo face à Ambri-Piotta avec un doublé de Arttu Ruotsalainen. Menés 2-0 par Berne, Davos s'est finalement imposé 4-2 dans la capitale.

Les Zurich Lions, l'un des principaux favoris pour le titre, se sont inclinés 2-1 à Lugano. C'est la cinquième défaite. Une série négative qui ne leur était plus arrivé depuis la saison 2005-2006 où ils avaient disputé les play-out...

