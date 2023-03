Genève et Bienne en patrons

Genève et Bienne ont parfaitement commencé les quarts de finale des play-off de National League. A domicile, les Aigles ont dominé Lugano 6-3 et les Seelandais ont battu Berne 3-0.

Il a fallu mettre la machine en route, mais une fois lancée impossible de l'arrêter. Genève est à l'image de son attaquant Teemu Hartikainen, Le meilleur buteur de National League est l'antithèse de la fusée sur patins, mais il sait se placer au bon endroit. Le Finlandais amateur de pêche a réussi un doublé, une réussite sur un cadeau de son compatriote Koskinen et une deuxième sur un power-play, l'arme fatale des hommes de Jan Cadieux.

Hormis les goals de l'ailier au visage poupin, le GSHC a surtout parfaitement négocié le début du troisième tiers. En 28 secondes entre la 41e et la 42e, Filppula et Miranda ont fait passer la marque de 2-2 à 4-2 en faveur des Grenat. Groggy, Lugano ne s'en est jamais vraiment remis. Comme si Genève avait pu accélérer lorsqu'il l'a décidé. A noter un autre doublé dans les rangs servettiens avec celui de Roger Karrer.

La série va maintenant partir au Tessin pour l'acte II jeudi.

Un grand Säteri

Bienne allait-il confirmer en séries son joli visage de la saison régulière? Réponse: oui. Tout ce qui a fait la force des joueurs d'Antti Törmänen n'a heureusement pas disparu pendant la semaine de pause.

Et même face à un Berne bien dans le rythme après avoir dû écarter Kloten lors des pré-play-off, Gaëtan Haas et ses coéquipiers ont su faire la différence. L'ouverture du score (4e) est d'ailleurs tombée de manière assez étonnante. Après sept secondes de power-play en faveur des Ours, c'est Robin Grossmann qui a pu battre Wüthrich en infériorité numérique à la suite d'une belle passe de Toni Rajala.

Mais c'est à la mi-match que les Biennois ont validé leur succès. A la 31e, c'est Jesper Olofsson qui a profité d'une mauvaise relance d'Henauer pour doubler la mise. 79 secondes plus tard, c'est Rajala qui a trompé le gardien bernois dans un angle très fermé.

Berne a trouvé les montants lors du troisième tiers, notamment via Chris DiDomenico, mais les Ours n'ont pas eu franchement les armes pour déranger le gardien Säteri et ses défenseurs.

/ATS