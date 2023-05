La Suisse muette face à la Suède

La Suisse s'est inclinée à Göteborg face à la Suède dans le cadre de l'Euro Hockey Tour. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 3-0.

Les Helvètes ont subi leur septième défaite consécutive dans ce tournoi avec la Suède, la Finlande et la Tchéquie. Et le bilan des duels contre les Suédois ne s'améliore pas, puisque la Suisse n'a plus battu le Tre Kronor depuis avril 2016.

A un peu plus d'une semaine de son entrée en lice au Championnat du monde à Riga, un constat s'impose: l'équipe de Suisse manque de punch offensif. Face aux Scandinaves, les hommes de Patrick Fischer n'ont pas franchement généré d'actions en attaque. Il y a bien eu ce contre de Sven Senteler à la 43e en infériorité numérique, mais cela reste pauvre.

Et ce n'est pas en power-play que les Helvètes ont pu se montrer dangereux, tant ils ont été incapables de proposer quelque chose de convaincant avec un homme de plus sur la glace. Gageons que l'apport de Nino Niederreiter, qui rejoindra l'équipe mercredi en Lettonie, devrait faire du bien dans ce secteur du jeu.

Tout le contraire de Suédois qui ont frappé à deux reprises en supériorité numérique. C'est l'attaquant des Red Wings Lucas Raymond (6e et 53e) qui a inscrit les deux premiers buts à la suite de punitions évitables de Mike Künzle et Andres Ambühl. En disputant son 306e match international, Andres Ambühl a par ailleurs battu la marque de Mathias Seger pour détenir seul le record suisse.

Dans la colonne des mauvaises nouvelles, Patrick Fischer a vu Lian Bichsel quitter la glace au premier tiers. Le défenseur de 18 ans, qui joue à Leksands en Suède, a pris un Suédois sur l'une de ses jambes alors qu'il bataillait dans la bande. Etendu sur la glace, le Soleurois a dû se faire aider pour rejoindre le vestiaire. Espérons qu'il y ait eu plus de peur que de mal pour celui qui a été drafté en 18e position par Dallas l'an dernier.

Débarqué de Phoenix, Janis Moser devrait lui jouer ce week-end pour les deux derniers matches de préparation avant le Mondial samedi contre la Finlande et dimanche contre la Tchéquie.

/ATS