Une nouvelle technologie pour le ski signée Longines

Longines se dote d’une nouvelle technique pour le chronométrage du ski alpin. La marque horlogère basée à St-Imier a présenté lundi son innovation lors des championnats du monde à St-Moritz. Le système - baptisé Longines Live Alpine Data - permet de mesurer en direct la vitesse du skieur en continu, son accélération et sa décélération, le temps qu’il met pour atteindre les 100 km/h ainsi que d’analyser ses sauts. Il se matérialise par un boîtier fixé sur la chaussure de l’athlète qui intègre un senseur radar et des capteurs de mouvements. Les données seront présentées sous forme de graphiques TV aux téléspectateurs et seront également fournies aux athlètes. Le système sera utilisé lors des épreuves de descente et de super-G des championnats du monde de St-Moritz. Il avait été testé avec succès lors des courses de Val d’Isère, en décembre 2016, et de Wengen, en janvier dernier. /comm + fco