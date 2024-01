Odermatt gagne aussi la « vraie » descente à Wengen

Marco Odermatt n'a pas tardé à doubler la mise en descente.

Vainqueur pour la première fois dans la discipline en Coupe du monde jeudi sur un Lauberhorn raccourci, le Nidwaldien a remporté la 'vraie' descente de Wengen samedi. Il a devancé de 0''59 son rival français Cyprien Sarrazin.

Le chassé-croisé se poursuit donc entre Marco Odermatt et Cyprien Sarrazin, quasiment inséparables depuis l'étape de Bormio qui avait servi de déclic pour le Français à la fin décembre. Les deux hommes terminent aux deux premières places pour la quatrième fois dans les cinq dernières épreuves de vitesse.

Le Nidwaldien a été devancé par le Français en descente à Bormio le 28 décembre puis vendredi en super-G à Wengen, où il avait concédé 0''58. Il l'a devancé à deux reprises en descente à Wengen, avec une marge de... 0''58 jeudi et de 0''59 samedi, après avoir remporté le super-G de Bormio dans lequel Sarrazin avait été éliminé.

Samedi, Marco Odermatt a fait la différence par rapport à Cyprien Sarrazin dans le Kernen-S, qu'il a encore une fois négocié à la perfection, puis sur les dernières courbes du parcours. Il a ainsi cueilli sa 31e victoire en Coupe du monde, la 7e en 12 courses disputées par le Nidwaldien cet hiver.

Kilde parmi les victimes

Odermatt et Sarrazin ont laissé leurs concurrents à plus d'une seconde au terme d'une descente éprouvante qui a fait une victime de marque, Aleksander Aamodt Kilde, victime d'une lourde chute sur le dernier saut. Dominik Paris (3e) a ainsi lâché 1''92 au vainqueur, Adrian Smiseth Sejersted (4e) 2''20!

Cette course, la cinquième en cinq jours si l'on compte les entraînements, a d'ailleurs été marquée par de nombreuses sorties de piste. 'J'espère qu'on n'aura plus jamais trois courses en trois jours', a pesté Marco Odermatt, qui avait déjà exprimé ses doutes concernant l'enchaînement des manches en début de semaine.

Ses émotions étaient partagées. 'C'est incroyable de gagner la +vraie+ descente après m'être imposé jeudi. C'était peut-être la course la plus importante pour moi cette saison', a lâché le Nidwaldien. 'J'ai fait une course parfaite, mais c'est difficile de savourer après le crash de Kilde', a-t-il nuancé.

Murisier chute

Un seul autre Suisse, Niels Hintermann (8e à 2''74), figure parmi les dix premiers. Justin Murisier a quant à lui chuté mais sans gravité après avoir perdu l'équilibre sur le Russisprung. Le Valaisan subit ainsi un coup d'arrêt après avoir aligné quatre top 10 consécutifs dans les disciplines de vitesse.

