La deuxième descente de Zermatt/Cervinia également annulée

La deuxième descente de Coupe du monde messieurs prévue à Zermatt/Cervinia a été annulée, comme la première la veille, a annoncé la FIS tôt dimanche matin.

'En raison des fortes chutes de neige qui ont débuté tôt ce matin, ainsi que du vent fort, compte tenu des prévisions du jour et pour garantir la sécurité de tous', le jury et les organisateurs ont renoncé à cette deuxième course, explique une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram.

Les organisateurs locaux doivent donc faire face à un troisième week-end consécutif sans la moindre course, après que les quatre descentes prévues l'an dernier sur la Gran Becca (deux chez les messieurs comme chez les dames) avaient été annulées en raison du manche de neige. Les dames sont supposées découvrir la piste la semaine prochaine.

Les messieurs doivent eux prendre leur mal en patience. Après avoir vu le géant de Sölden être annulé en raison du vent après le passage de 47 concurrents, ils font face à un nouveau report. Les techniciens entreront en lice samedi prochain à Gurgl pour un slalom, alors que les premières épreuves de vitesse sont programmées dès le 1er décembre à Beaver Creek.

