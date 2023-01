Plan de Corones: Un 83e succès pour Shiffrin, Gut-Behrami 2e

Mikaela Shiffrin a remporté le premier géant de Plan de Corones, devenant ainsi avec 83 succès l'unique détentrice du record de victoires en Coupe du monde.

L'Américaine de 27 ans a devancé de 0''45 sa dauphine Lara Gut-Behrami mardi après-midi.

Victorieuse de la première manche avec une marge de 0''13 sur la Tessinoise, Mikaela Shiffrin a parfaitement maîtrisé son sujet sur le second parcours en signant également le meilleur chrono. Lara Gut-Behrami avait pourtant rempli son contrat en prenant la tête avec 0''98 d'avance sur Federica Brignone.

La Tessinoise doit se contenter d'un 71e podium en Coupe du monde, le sixième cette saison. Mikaela Shiffrin savoure pour sa part son 83e succès, en 238 départs. Elle s'empare aussi du dossard rouge de leader du classement de la discipline, profitant de la contre-performance de l'Italienne Marta Bassino (10e).

Classée parmi les sept premières lors des sept géants disputés cette saison - avec quatre podiums à la clé, Lara Gut-Behrami est toutefois bien seule dans la discipline côté helvétique. Absente à Plan de Corones, Wendy Holdener a ainsi signé le seul autre top 10 suisse de la saison en géant avec sa 10e place à Sestrières.

Mardi, Michelle Gisin et Andrea Ellenberger ont décroché de justesse leur ticket pour la deuxième manche, terminant respectivement 22e et 26e de ce géant. L'Obwaldienne a terminé au-delà du top 20 lors de six des sept géants de la saison, son 12e rang obtenu à Semmering constituant son seul résultat probant.

/ATS