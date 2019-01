Le VFM revient bredouille de Genève

Petit camouflet pour le Volleyball Franches-Montagnes. Les Taignonnes ont été défaites 3-1 face à Genève en Ligue A. Dans le détail, elles se sont inclinées 18-25, 25-21, 25-20 et 25-23. Les Jurassiennes restaient pourtant sur une série de deux victoires de rang et subissent donc un coup d’arrêt face à une équipe qui était lanterne rouge avant le début du match. Les joueuses d’Olivier Lardier restent 6e du classement, mais ne comptent plus que 8 points d'avance sur la dernière place, occupée désormais par Cheseaux. /tri