Place au mélange et à l’éclectisme cette semaine, on s’intéresse à un véritable surdoué de l’indie rock, capable comme personne de passer de la folk bluesy au rap, de la country à la bossa nova.

L’Américain Beck a publié le 13 octobre dernier un nouvel album baptisé Colors, l’occasion pour nous de revenir sur la discographie du Californien -discographie aussi variée et éclectique que l’est sa musique. On ressort cinq de ses albums des bacs.