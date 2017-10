Une histoire un peu particulière cette semaine, celle d’un surfeur devenu chanteur. Jack Johnson a grandi à Hawai. Suivant les pas de son père, pionnier de la discipline, il surf les vagues dès qu’il le peut, et le jeune homme est plutôt doué ! A 17 ans, il devient le plus jeune surfeur à participer à la finale du Pipeline Master, l’un des événements les plus prestigieux du monde du surf…

Quelques jours plus tard cependant, un événement va tout changé. Johnson est victime d’un grave accident, il tombe de sa planche et sa tête heurte les rochers. Bilan : plus d’une centaine de points de suture et plusieurs dents cassées. C'est suite à cela que Jack Johnson a choisi de s'orienter plutôt vers la musique. Il connait depuis une carrière pleine de succès. Carrière que l'on retrace en cinq album.