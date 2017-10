On se penche cette semaine sur ce qui est incontestablement l’un des plus grands groupes de rock du 21e siècle, The Killers. La bande de Las Vegas a connu le succès mondial dès son premier album, Hot Fuss publié en 2004, succès qui n’a jamais décru depuis. En un peu moins de 15 ans, Brandon Flowers et ses potes ont vendu un peu plus de 22 millions d’albums de par le monde et donné des centaines de concerts dans plus d’une cinquantaine de pays.