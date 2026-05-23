10 km d'embouteillages avant l'entrée nord du Gottard

Un embouteillage de dix kilomètres s'est formé tôt samedi matin sur l'autoroute A2, à l'approche ...
10 km d'embouteillages avant l'entrée nord du Gottard

20 km d'embouteillages avant l'entrée nord du Gothard

Photo: KEYSTONE/GUIDO ROEOESLI

Le bouchon devant le tunnel routier du Gothard s’allonge rapidement samedi matin: alors qu’il atteignait encore dix kilomètres peu après 5 heures du matin devant le portail nord, la file de véhicules s’était déjà étendue à 20 kilomètres après 9 heures.

Les automobilistes doivent prévoir trois heures et vingt minutes de temps de trajet supplémentaire, a indiqué le TCS sur son site.

Pour rejoindre le Tessin ou le Nord de l'Italie depuis la Suisse romande, les axes du Simplon ou du Grand-St-Bernard dont recommandés.

L’Office fédéral des routes (OFROU) s’attend à un trafic particulièrement dense durant le week-end de Pentecôte. A la même période lors d'années précédentes, des bouchons allant jusqu'à 28 kilomètres de long se sont déjà formés devant le Gothard.

/ATS
 

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