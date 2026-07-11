105'000 fans de hip-hop se déchaînent à l'openair de Frauenfeld

L'Openair de Frauenfeld 2026 tire un bilan positif: 105'000 fans de hip-hop venus de toute l'Europe ont assisté au festival de jeudi à samedi. Celui-ci s'est déroulé sans heurt majeur. La police a reçu une vingtaine de plaintes et procédé à neuf interpellations.

Les organisateurs ont fait état dimanche d’une ambiance festive et pacifique. Une impression partagée par la police thurgovienne. Celle-ci n’a reçu aucun signalement d’actes de violence graves ou de personnes gravement blessées, mais a toutefois été informée de vols et d’un cas de harcèlement sexuel.

L'openair de Frauenfeld est le plus grand festival de hip-hop en Europe. L'an dernier, la fréquentation était de 100'000 visiteurs et en 2024, ils étaient même 160'000 fans présents.

/ATS