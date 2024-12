15 millions d'entrées dans les musées suisses l'an dernier

La fréquentation des musées est repartie nettement à la hausse en Suisse. Près de 15 millions d'entrées ont été comptabilisées en 2023, soit 12% de plus que la moyenne des années 2015-2019 d'avant la crise du Covid.

Les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) fournissent des comparaisons uniquement avec la période dite pré-Covid. Les 14,95 millions d'entrées enregistrées en 2023 représentent une augmentation de 5% par rapport à 2019.

La hausse a été particulièrement élevée dans les musées de sciences naturelles (+27% par rapport à la moyenne 2015-2019) et techniques (+26%). En 2023, 67 musées ont enregistré 50'000 entrées ou plus, chiffre le plus élevé depuis le début de la statistique.

Le nombre total de musées en Suisse a baissé de 37 unités en 2023 comparé à 2019. Il en subsistait 1104 l'an dernier. Près de quatre musées sur dix (39%) étaient accessibles dans leur totalité aux personnes en fauteuil roulant, avec de fortes disparités selon les types d'institutions.

Près de la moitié des musées ont proposé des expositions avec des textes rédigés dans un langage facile (46%) ou avec des polices de grande taille (41%). Des textes en braille ou des audioguides étaient disponibles dans 17% des musées. Cette étude de l'OFS est biennale.

/ATS