2025 sera une année passionnante pour les astronomes

Aurores boréales, explosion d'étoile, éclipses solaires et lunaires: 2025 promet d'être une année passionnante pour les astronomes. Voici les principaux événements attendus:

UNE NOUVELLE ÉTOILE : En 2025, une nouvelle étoile devrait apparaître au firmament, du moins pendant quelques jours. Selon les astronomes, tout indique depuis des mois qu'une explosion stellaire se produira dans le système 'T Coronae Borealis', situé à 2700 années-lumière de la Terre. Dans ce système binaire symbiotique, deux soleils sont en orbite: une naine blanche et une géante rouge. La naine blanche aspire la matière de sa compagne. À un moment donné, elle n'en peut plus et se décharge dans une énorme explosion nucléaire. La nova dite 'récurrente' qui en résulte brille alors pendant environ une semaine, aussi fort que l'étoile polaire. Cela se produit tous les 80 ans environ. La dernière nova dans ce système s'est produite en 1946 et le phénomène pourrait bien se renouveler en 2025.

DEUX ECLIPSES PARTIELLES DE SOLEIL : En 2025, le Soleil s'éclipsera partiellement à deux reprises, mais seule la première éclipse, le 29 mars, sera visible depuis la Suisse. La Lune commencera à se déplacer devant le Soleil à 11h17 et le point culminant de l'obscurcissement sera atteint à 12h04. À ce moment-là, le Soleil sera obscurci à 14% au-dessus de Berne. La deuxième éclipse partielle, le 21 septembre 2025, ne sera visible que depuis le Pacifique Sud et la Nouvelle-Zélande. La prochaine éclipse totale du Soleil n'aura lieu en Suisse que le 3 septembre 2081.

DEUX ECLIPSES LUNAIRES : Deux éclipses sont également prévues pour la Lune en 2025. Le 14 mars et le 7 septembre, la Terre s'interposera entre la Lune et le Soleil, obscurcissant ainsi complètement la Lune. La première ne sera toutefois pas entièrement visible dans notre pays. Lorsque la Lune se couchera à Berne à 6h50, elle ne sera que partiellement éclipsée. Lors de l'éclipse du 7 septembre, la Lune sera en revanche complètement dans l'ombre de la Terre dès son lever à 19h55. Dès 20h52, les premiers rayons du Soleil atteindront à nouveau le bord de la surface lunaire.

AURORES BOREALES : En 2025, des aurores boréales devraient à nouveau être visibles sous nos latitudes en raison de la forte activité solaire. Le soleil devient plus ou moins actif selon un cycle de 11 ans. Le cycle solaire actuel a récemment atteint son maximum, ce qui signifie qu'il se trouve encore actuellement dans une phase particulièrement active. En 2025, le nombre de tempêtes solaires touchant l'atmosphère terrestre devrait donc être similaire à celui de 2024.

/ATS