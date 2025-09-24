26 jeunes gypaètes barbus se sont envolés cette année en Suisse

Selon la Fondation Pro Gypaète, la population de gypaètes barbus en Suisse a continué d'augmenter ...
26 jeunes gypaètes barbus se sont envolés cette année en Suisse

26 jeunes gypaètes barbus se sont envolés cette année en Suisse

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Selon la Fondation Pro Gypaète, la population de gypaètes barbus en Suisse a continué d'augmenter. 26 nichées au total sont arrivées à terme cette année, a indiqué la fondation jeudi. Le record de 2023 a donc été dépassé.

Dans le seul canton des Grisons, 16 jeunes se sont envolés cette année, a indiqué la fondation dans un communiqué. Le Valais a enregistré sept envols, tandis qu'un jeune s'est envolé dans chacun des cantons de Berne, du Tessin et de Saint-Gall. En 2023, la fondation avait annoncé l'élevage réussi de 25 oiseaux dans toute la Suisse.

Nous nous attendons à ce que les premiers couples nicheurs s'installent également en Suisse centrale dans les années à venir', a déclaré Daniel Hegglin, directeur de la Fondation Pro Gypaète, cité dans le communiqué.

La réintroduction se poursuit

Malgré ces chiffres positifs, la diversité génétique de la population de gypaètes barbus en Suisse reste un défi. Selon la fondation, plusieurs jeunes de cette espèce de vautours ont développé un plumage défectueux, probablement en raison de la consanguinité, et sont donc incapables de voler. La fondation a l'intention de continuer à réintroduire des oiseaux issus de lignées génétiquement adaptées.

Autrefois, les rapaces étaient présents dans l'ensemble de l'espace alpin. Au début du XXe siècle, ils ont été exterminés. Depuis 1991, la fondation Pro Gypaète Barbu réintroduit les oiseaux en Suisse. Jusqu'en 2025, 589 gypaètes barbus éclos à l'état sauvage se sont envolés dans l'ensemble de l'espace alpin, dont 213 jeunes en Suisse.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 20:39

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 20:41

Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 19:43

La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 16:37

Articles les plus lus

L'UDC a déposé son initiative « pour la protection des frontières »

L'UDC a déposé son initiative « pour la protection des frontières »

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 15:29

La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

La Ville de Genève prévoit un déficit de 62,1 millions en 2026

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 16:37

Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Manifestation contre l'assainissement des finances à Fribourg

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 19:43

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 24.09.2025 - 20:41